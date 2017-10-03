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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    03.10.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    US Soldiers train in Poland to improve interoperability and Junior Leaders are exposed to cultural differences to make the Army stronger.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    U-S SOLDIERS TRAIN WITH POLISH FORCES DURING OPERATION ATLANTIC RESOLVE. STAFF SERGEANT JACOB McINTYRE SAYS THAT WORKING TO OVERCOME LANGUAGE BARRIERS IMPROVES TROOPS AND UNITS FROM BOTH ARMIES.

    "YOU SEE WHERE YOU'RE WEAK AT, YOU SEE THE AREAS YOU'RE STRONG AT, YOU CAN ALWAYS IMPROVE. AND EXPERIENCES LIKE THIS, WHEN YOU THINK YOU'RE READY, AND YOU MAY MISS SOMETHING SMALL. AND TRAINING WITH THE POLISH WORKS ON OUR INTEROPERABILITY AS WELL AS FIXING OURSELVES AND IMPROVING OURSELVES AS WELL."

    THE YOUNG ALAKA'I LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM CULTIVATES JUNIOR LEADERS TO KEEP THE MILITARY STRONG. PARTICIPANTS VISITED SAGAMI DEPOT, JAPAN WHERE RETIRED MAJOR GENERAL GEORGE HIGGINS SAYS EXPOSURE TO DIVERSITY WILL DO JUST THAT.

    "THE FUNDAMENTAL PURPOSE IS TO EXPOSE THESE OFFICERS, NON COMMISSIONED OFFICERS AND WARRANT OFFICERS TO THE CULTURES AND THE MILITARY ORGANIZATIONS WITHIN EACH OF THOSE COUNTRIES SO THEY CAN BECOME FAMILIAR."

    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.10.2017
    Date Posted: 03.10.2017 13:40
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47123
    Filename: 1703/DOD_104153309.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 4
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    Operation Atlantic Resolve
    Jacob McIntrye
    Young Alaka'i Leadership Program
    George Higgins

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