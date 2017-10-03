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    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    03.10.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    Training with NATO allies helps US forces work through small details that could have huge effects in the field and Senior Leaders take time to work on their resiliency.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    DYNAMIC FRONT TWO BRINGS NINE NATO COUNTRIES TOGETHER FOR AN ARTILLERY EXERCISE THAT BRITISH LEFTENANT NICK SARGENT SAYS HELPS EVERYONE OVERCOME MORE THAN JUST LANGUAGE BARRIERS.

    "IF YOU WERE TO SAY CEASE FIRING TO A US BATTERY, THEY WOULD STOP FIRING, BUT IF YOU SAID IT TO A UK BATTERY THEY WOULD STOP FIRING AND PREPARE TO MOVE TO THE NEXT POSITION."

    SOMETIMES JUNIOR AND SENIOR RANKING SOLDIERS SHARE COMMON STRUGGLES. COMMANDER, U-S ARMY JAPAN, MAJOR GENERAL JAMES PASQUARETTE SPEAKS FROM A WORKSHOP AT SAGAMI DEPOT WHERE SENIOR LEADERS ARE BUILDING THEIR RESILIENCY.

    "WE FOCUS ON THE MORE JUNIOR SOLDIER THAT PERHAPS NATURALLY AREN'T AS RESILIENT BECAUSE THEY'RE STARTING OUT IN LIFE. HOWEVER, THE STRESSES OF SENIOR LEADERS, WE DON'T SOMETIMES TAKE CARE OF. WHAT I WANT TO DO TODAY IS INVEST IN OUR SENIOR LEADERS."

    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

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    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.10.2017
    Date Posted: 03.10.2017 13:40
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47120
    Filename: 1703/DOD_104153306.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

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    TAGS

    James Pasquarette
    US Army Japan
    Sagami Depot
    Dynamic Front
    Nick Sargent

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