(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Or login with Facebook

    Soldiers Radio News

    Soldiers Radio News

    UNITED STATES

    03.01.2017

    Audio by Sgt. Nathaniel Duane Phillips 

    Defense Media Activity - Army

    National Engineer week kicks off at Camp Zama, Japan with Engineers visiting Zama American Middle School.

    SERGEANT NATHANIEL PHILLIPS, SOLDIERS RADIO NEWS.

    IT'S NATIONAL ENGINEER WEEK AT CAMP ZAMA, JAPAN AND DISTRICT COMMANDER, COLONEL RAFAEL PAZOS SAYS IT’S A GREAT TIME FOR ENGINEERS TO INSPIRE KIDS.

    "ITS AN OPPORTUNITY THAT WE TAKE ONCE A YEAR TO RECOGNIZE THE WORK THAT ALL ENGINEERS ARE DOING AND ALSO TEACH AND TELL OUR YOUNG KIDS WHAT ENGINEERS DO AND WHAT A DIFFERENCE WE MAKE IN THE LIVES OF EVERYBODY EVERYDAY."

    U-S ARMY ENGINEERS VISITED ZAMA AMERICAN MIDDLE SCHOOL WHERE SAFETY MANAGER, CHRIS NELSON SAYS IT'S IMPORTANT TO SHOW STUDENTS THE MANY CAREER OPPORTUNITIES AVAILABLE.

    "WE WANT THEM TO BROADEN THEIR EXPERIENCE BY FINDING OUT WHAT ENGINEERS DO AND THERE'S DIFFERENT SUPPORTING INDIVIDUALS THAT HELP ENGINEERS DO THEIR JOBS ON A DAILY BASIS."

    8TH GRADER, ANNA PREST ATTENDED SAYING ARMY ENGINEERING MIGHT BE JUST WHAT SHE NEEDS.

    "SAFETY REALLY INTERESTS ME AND SO I MIGHT WANT TO BE LIKE AN ARCHITECT WHO DESIGNS SAFER BUILDINGS FOR PEOPLE TO LIVE IN."

    LOOK FOR OUR NEW SHOW "SOLDIERS" NOW LIVE ON THE DEFENSE-TV APP, ARMY DOT MIL AND THE U-S ARMY YOUTUBE CHANNEL. THANKS FOR LISTENING TO YOUR SOLDIERS RADIO NEWS.

    LEAVE A COMMENT

    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.01.2017
    Date Posted: 03.01.2017 14:48
    Category: Newscasts
    Audio ID: 47005
    Filename: 1703/DOD_104122558.mp3
    Length: 00:01:00
    Artist SGT Nathaniel Phillips
    Location: US
    Web Views: 4
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0
    Podcast Hits: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Soldiers Radio News, by SGT Nathaniel Duane Phillips, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.

    MORE LIKE THIS

    TAGS

    Japan
    Camp Zama
    Chris Nelson
    Zama American Middle School
    National Engineer Week
    Rafael Pazos
    Anna Prest

    OPTIONS

  •   Validate Your Account to Download
  •   Register/Login to Download
  •   Download Audio
  •   Add to My Downloads
  •   Create TinyURL
  •   Connect to Placements
  •   Add to Playlist
  •   Distribute Audio
  •   Schedule Social Post
  •   Edit Audio

    • LEAVE A COMMENT